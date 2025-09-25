Microsoft ndalon shërbimet cloud për ushtrinë izraelite pas zbulimit të përgjimit masiv ndaj palestinezëve

Microsoft ka ndërprerë aksesin e një njësie të inteligjencës ushtarake izraelite në shërbimet e saj cloud, pasi zbuloi se ajo po i përdorte për përgjim masiv të palestinezëve.
Presidenti i kompanisë, Brad Smith, tha se vendimi erdhi pas një hetimi të gazetës The Guardian, ku thuhej se njësia ushtarake izraelite Unit 8200 kishte përdorur platformën Azure për të ruajtur sasi të mëdha regjistrimesh telefonike nga palestinezë në Bregun Perëndimor dhe Gaza.
“Ne nuk ofrojmë teknologji për të lehtësuar survejimin masiv të civilëve. Këtë parim e kemi zbatuar në çdo vend të botës për mbi dy dekada,” theksoi Smith.
Microsoft ka njoftuar Ministrinë e Mbrojtjes së Izraelit për “ndalimin dhe çaktivizimin e abonimeve të caktuara të IMOD dhe shërbimeve të tyre, përfshirë përdorimin e disa shërbimeve të ruajtjes cloud dhe teknologjive të inteligjencës artificiale”.
Vendimi nuk prek shërbimet kibernetike të Microsoft për Izraelin dhe vendet e tjera në Lindjen e Mesme.
Ai vjen pas rritjes së presionit nga punonjës dhe investitorë të shqetësuar për lidhjet e kompanisë me operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza. /mesazhi