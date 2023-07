Microsoft përgatit përditësimin e madh për Office

Aptos funksionon me shumë gjuhë. Ka katër nivele të ndryshme trashësie, dhe variantet serif janë ajo çfarë keni nevojë nëse nuk doni një tekst modern.

Nëse keni përdorur suitat e produktivitetit të Microsoft, përgatituni për një ndryshim të madh, të paktën vizualisht.

Pas 16 vitesh Microsoft ka vendosur të zëvendësojë tekstin në 365 dhe aplikacionet Office, Calibri, me diçka të re: Aptos.

Mund të duket si një tekst i thjeshtë sans-serif, por Microsoft shpreson që do ta pëlqeni për shkak të fleksibilitetit të lartë.

Aptos funksionon me shumë gjuhë. Ka katër nivele të ndryshme trashësie, dhe variantet serif janë ajo çfarë keni nevojë nëse nuk doni një tekst modern.

Krijuesi Steve Matteson thotë se Aptos përmban “humanitet” përbrenda por përfundimi është ai që teorikisht teksti i ri do të jetë më i lehtë për tu lexuar dhe për syrin.

Normalisht Aptos do të ketë zero impakt në mënyrën sesi punoni në Office. Si një element i dukshëm, teksti i ri do të ndryshojë pamjen dhe ndjesinë gjatë përdorimit ditor.