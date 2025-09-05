Mijëra fëmijë në Gaza trajtohen për kequshqyerje

Më shumë se 13,000 fëmijë në Gaza u shtruan për trajtim ndaj kequshqyerjes gjatë muajit korrik, njofton UNICEF.
Vetëm në dy javët e para të gushtit, edhe 7,200 fëmijë të tjerë morën trajtim mjekësor.
Zëdhënësja e UNICEF-it, Tess Ingram, tha se këto shifra tregojnë ndikimin e urisë së shkaktuar nga Izraeli dhe qasjes së kufizuar në ndihma mbi fëmijët në këtë territor të rrethuar.
Ajo shtoi se agjencia po përpiqet të rrisë përpjekjet për të ofruar ushqim dhe kujdes mjekësor, pavarësisht mungesave dhe kufizimeve të rënda. /mesazhi