Mijëra izraelitë marshojnë drejt Jeruzalemit kundër reformës gjyqësore – VIDEO

Dhjetëra mijëra izraelitë marshuan nga Tel Avivi në Jerusalem të shtunën për të protestuar kundër një rishikimi të planifikuar gjyqësor që do të kufizonte kompetencat e Gjykatës së Lartë. Protestuesit do të mblidhen jashtë parlamentit të dielën ndërsa ligjvënësit debatojnë projektligjin.

Gjykata e Lartë e Izraelit aktualisht ka autoritetin për të anuluar vendimet qeveritare ose ministrore që i konsideron “të paarsyeshme”. Por legjislacioni, i shtyrë nga qeveria e krahut të djathtë të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, do të kufizonte kompetencat e gjykatës.

Sondazhet zbuluan shqetësime të përhapura në mesin e izraelitëve, me tubimet kundër projektligjit që u shndërruan në një nga lëvizjet më të mëdha të protestës në historinë e Izraelit. Planet e qeverisë ngritën gjithashtu shqetësime në Uashington, ku SHBA i kërkon Netanyahut të kërkojë konsensus mbi reformat gjyqësore. /abcnews

Watch: The protest march on Jerusalem against Netanyahu’s judicial overhaul continues on Saturday morning. According to the organizers’ estimates, more than 20K people are now part of the mile long procession. It is 95°F outside (35°C) pic.twitter.com/1WcEFuSRQZ

— Barak Ravid (@BarakRavid) July 22, 2023