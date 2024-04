Mijëra izraelitë mblidhen në qytete në të gjithë Izraelin për të kërkuar marrëveshje për robërit

Mijëra protestues janë mbledhur nëpër qytetet izraelite për t’i bërë presion qeverisë që të bëjë më shumë për të siguruar lirimin e dhjetëra robërve që ende mbahen në Gaza.

Demonstratat u zhvilluan të shtunën mbrëma ndërsa Hamasi dhe zyrtarët izraelitë rinovuan përpjekjet për marrëveshjen e armëpushimit.

Thirrjet për bisedime u riaktivizuan gjithashtu pasi krahu ushtarak i grupit palestinez publikoi një video që pretendonte të tregonte dy robër që i bënin thirrje qeverisë izraelite për të siguruar lirimin e tyre.

Ilan Siegel, vajza e njërit prej robërve në një deklaratë theksoi urgjencën e arritjes së një marrëveshjeje për t’i sjellë robërit në shtëpi, duke theksuar pasojat emocionale të familjeve të prekura nga situata.

Al-Qassam Brigades posted a message by prisoners Omri Miran & Keith Seigel: Military pressure led to the killing of dozens of captives, & the rest were deprived of the chance to celebrate Passover with their loved ones.#BringThemHome#BringThemHomeNow pic.twitter.com/MbzFA0RXDG

— Ihcen 🔻 (@ihcentoo) April 27, 2024