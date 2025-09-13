Mijëra njerëz marshuan në Milano në mbështetje të Flotiljes Globale Sumud

Më shumë se 5 mijë njerëz marshuan nëpër rrugët e Milanos qendrore në mbështetje të Flotiljes Globale Sumud, raporton Anadolu.
Demonstrata e organizuar nga grupe dhe shoqata të ndryshme palestineze dhe italiane filloi në Darsena dhe përfundoi në Castello Sforzesco.
Gjatë demonstratatës, ata brohoritnin në mbështetje të Flotiljes Globale Sumud dhe në favor të rezistencës palestineze në Gaza.
Gjithashtu u panë shumë banderola dhe flamuj palestinezë, si dhe ato të sindikatave dhe shoqatave pjesëmarrëse.
Në urën për këmbësorë mbi Darsena, demonstruesit shpalosën një banderolë që shkruante “Duart larg flotiljes. Palestina e lirë” dhe varën një manekin me fytyrën e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.
Demonstrata, e shoqëruar nga oficerë të policisë me rroba civile dhe policë të trazirave, përfundoi pa incidente.