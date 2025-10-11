Mijëra palestinezë kthehen në zonat e liruara nga forcat izraelite në Rripin e Gazës

Dhjetëra mijëra palestineze u nisën drejt zonave të liruara nga forcat izraelite pas hyrjes në fuqi të armëpushimit.
Sipas korrespondentit të Anadolu-t, mijëra civilë të zhvendosur u nisën nga Gaza jugore për në shtëpitë e tyre në veri, shumica prej të cilëve në këmbë. Disa bënë udhëtimin të gjatë me orë duke përdorur automjetet e pakta që ende ishin në lëvizje për shkak të mungesës së karburantit, së bashku me karroca të tërhequra nga kafshët, biçikleta dhe motoçikleta.
Njëkohësisht, mijëra u kthyen në shtëpitë e tyre në Rripin e Gazës qendrore dhe në disa pjesë lindore të qytetit Khan Younis, pas tërheqjes së forcave izraelite.
Transferimet nga jugu në veri u kryen përmes rrugës bregdetare al-Rashid në perëndim dhe rrugës Salah al-Din në lindje.
Qindra civilë të zhvendosur u detyruan të ngrinin tenda në rrënojat e shtëpive të tyre pas kthimit.
Një tërheqje graduale e forcave izraelite drejt vijës së verdhë u përfundua dje në përputhje me planin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Forcat e ushtrisë u tërhoqën nga Qyteti Gaza në veri, duke përjashtuar lagjen Shejaiya dhe disa pjesë të lagjeve Al-Tuffah dhe Zeitoun, si dhe pjesët qendrore dhe lindore të qytetit Khan Younis në jug. Palestinezëve iu ndalua hyrja në Beit Hanoun dhe Beit Lahia në Gazën veriore.
Zyra për media e Gazës tha se më shumë se 5 mijë misione, duke përfshirë operacione humanitare, shëndetësore, të shpëtimit dhe të ndihmës, u kryen në 24 orët e fundit në të gjitha rajonet e enklavës.
Të mërkurën, Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi ranë dakord për fazën e parë të një plani 20-pikësh që ai paraqiti më 29 shtator për të sjellë një armëpushim në Gaza, për të liruar pengjet izraelite në këmbim të rreth 2 mijë të burgosurve palestinezë dhe për një tërheqje graduale të forcave izraelite nga i gjithë Rripi i Gazës.
Faza e parë e marrëveshjes hyri në fuqi në orën 12:00 me kohën lokale (09:00 GMT).
Një fazë e dytë e planit kërkon krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza pa pjesëmarrjen e Hamasit, formimin e një force të sigurisë të përbërë nga palestinezë dhe trupa nga vendet arabe dhe islame, si dhe çarmatimin e Hamasit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 67.200 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer enklavën praktikisht të pabanueshme.