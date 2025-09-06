Mijëra protestues në Paris në mbështetje të Palestinës

Mijëra njerëz janë mbledhur në qendër të Parisit për të treguar solidaritet me popullin palestinez.
Në marshim po marrin pjesë qytetarë nga shtresa të ndryshme të shoqërisë – mes tyre një burrë me fëmijën në karrocë dhe aktivistë që mbanin pankarta me mbishkrimin: “Izraelitë francezë për t’i dhënë fund gjenocidit”.
Një e re palestineze tha se do të vazhdojë të dalë në rrugë sa herë të mundet për të ngritur zërin e saj, duke shprehur zhgënjim nga komuniteti ndërkombëtar.
Presidenti Emmanuel Macron kohët e fundit e ka quajtur situatën në Gaza “të papranueshme” – një qëndrim që ka zemëruar Izraelin. Franca ka paralajmëruar se këtë muaj do të njohë shtetin e Palestinës dhe ka bërë thirrje edhe vendeve të tjera ta bëjnë të njëjtën gjë.
Megjithatë, shumë nga protestuesit në Paris theksojnë se Franca dhe BE ende nuk po bëjnë mjaftueshëm, duke kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërpresë të gjitha lidhjet me Izraelin. /mesazhi