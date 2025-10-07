Mijëra të zhvendosur nga tajfuni Matmo në Kinën jugore

Tajfuni Matmo shkaktoi zhvendosjen e mijëra njerëzve pasi përfshiu për herë të dytë të hënën Rajonin Autonom Guangxi Zhuang të Kinës jugore, transmeton Anadolu.
Tajfuni erdhi me shpejtësi maksimale të erës pranë qendrës së tij që arrin 42 metra në sekondë, sipas shërbimit meteorologjik lokal.
Tajfuni shkaktoi erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm ndërsa goditi për herë të dytë zonat bregdetare të Guangxi-t, duke prekur qytetet Beihai, Qinzhou dhe Fangchenggang.
Sipas byrosë komunale të menaxhimit të emergjencave, tajfuni kishte prekur 10.561 persona në Beihai, zhvendosur 10.003 persona dhe kishte dëmtuar 3.400 hektarë me të mbjella.
Erërat e forta rrëzuan mbi 4.000 pemë në Beihai, duke shkaktuar bllokime rrugësh.
Zyrtarët komunalë kanë dërguar punëtorë për të pastruar mbeturinat dhe për të rivendosur trafikun.
Qytetet Qinzhou dhe Fangchenggang raportuan pemë dhe tabela reklamash të rrëzuara.
Sipas autoriteteve rajonale meteorologjike, tajfuni Matmo u zhvendos drejt Vietnamit verilindor.