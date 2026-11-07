Ballina Lajmet Kosovë Milatoviq uron Shiroka-Pulën, shpreh bindjen për vazhdimin e bashkëpunimit Kosovë-Mali i Zi

Milatoviq uron Shiroka-Pulën, shpreh bindjen për vazhdimin e bashkëpunimit Kosovë-Mali i Zi

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq ka uruar Justia Shirkoa-Pulën për zgjedhjen e saj presidente të Kosovës.

Milatoviq ka shprehur bindjen se raportet ndërmjet dy vendeve do të vazhdojnë të thellohen.

“Në letrën e tij, Presidenti Milatović i ka përcjellë Presidentes Shiroka Pula urimet më të mira, duke shprehur bindjen se marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të vazhdojnë të thellohen edhe më tej, nëpërmjet bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë”, thuhet në njoftimin e Presidencës

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