Milionat që i ka fituar Anthony Joshua nga fitorja ndaj Helenius

Anthony Joshua ka fituar miliona euro nga lufta me Robert Helenius mbrëmë, por nuk është aq e madhe marrë parasysh se sa do të fitonte nëse do të përballje me Dillian Whyte.

AJ ishte vendosur të luftonte me rivalin vendas pothuajse tetë vjet pas takimit të tyre të parë në arenën O2, por që ky i fundit dështoi në testet për doping.

Disa kundërshtarë u përfolën për të zëvendësuar Whyte, por ishte Helenius ai që u ngrit për të shpëtuar ngjarjen.

Joshua fitoi rreth 10 milionë euro për fitoren e tij jo bindëse kundër Jermaine Franklin në prill dhe ish-kampioni dy herë i peshave të rënda ka fituar edhe tani të njëjtën shumë për duelin e tij me Helenius.

Shefi i Matchroom Boxing, Eddie Hearn pranoi se Joshua bëri një ulje të madhe fitimesh pasi Whyte u detyrua të largohej nga lufta pasi ngjarja u hoq nga sistemi “paguani për të shikuar”.

“Ai (Joshua) po merr shumë më pak, padyshim që është për aspektin e “paguani për të shikuar” që bën një ndryshim të madh. Unë nuk do të thosha ‘Nuk ka të bëjë me paratë’ sepse luftëtari gjithmonë duhet të kujdeset për aspektin sportiv, pastaj për pjesët e tjera. Është kampi stërvitor, i cili nuk jam i sigurt se çfarë i kushtoi atij, por jam i sigurt se ishte shumë para”, u tha Hearn gazetarëve.

Joshua, i cili fitoi vetëm 15,000 euro për debutimin e tij profesional një dekadë më parë, shpreson t’i sigurojë vetes një pagesë prej 60 milionë eurosh për të luftuar me Deontay Wilder në fund të këtij viti.