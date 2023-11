Minatorët e Trepçës ankohen se s’u kanë dalë pagat: Marrëveshja u shkel

Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Trepçës përmes një reagimi të premten mbrëma ka thënë se pagat e tyre nuk kanë dalë as pas datës 24 nëntor, duke shtuar se marrëveshja e arritur me Bordin për ndërprerjen e grevës në fillim të muajit është shkelur. S’kanë përjashtuar veprime sindikale.

Minatorët e Trepçës përfunduan grevën 10-ditore më 3 nëntor, pasi arritën marrëveshjen me Bordin, negociuar nga disa deputetë të Vetëvendosje, për plotësimin e kërkesave të tyre. Sipas marrëveshjes, pagat e minatorëve do të dilnin nga data 6 deri më 10 të muajit dhe jo më vonë, konkursi për kryeshef të shpallej brenda 10 ditësh, ndërsa për sigurimin shëndetësor do të vazhdohej të pritej. Por kur data është 24 nëntor, minatorët thonë se pagat ende s’i kanë marrë. Në marrëveshje ka qenë kërkesë e minatorëve që të tërhiqen edhe vendimet e nxjerra gjatë grevës, duke përfshirë masat sanksionuese ndaj disa minatorëve. Por në letrën e Bordit ishte thënë se pajtohen me tri pika, ndërsa për vendimet gjatë grevës ishte thënë se do të bëhet analizim dhe shqyrtim i vendimeve.

Në një reagim në Facebook, Sindikata ka thënë se minatorët po ndihen të tradhtuar.

“Ku e lam, e ku na mbeti…! Edhe pas datës 24 nuk është realizuar paga e minatorëve të Trepçës së Kosovës. Marrëveshja e arritur si rezultat i grevës është duke u shkelur nga bordi dhe deputetët negociator, minatorët kërkojnë ti përmbahen marrëveshjes. Minatorët janë të tradhtuar. Marrëveshja është thyer nga ata që e negociuan”, thuhet në reagimin e tyre.

Kryetari i Sindikatës së Trepçës, Ibrahim Januzi, në një prononcim për KOHËN ka thënë se nuk përjashtojnë asnjë veprim sindikal për t’iu përgjigjur shkeljes së marrëveshjes nga ana e Bordit.

“Minatorëve po iu hup motivi me punu. Ne nuk përjashtojmë asnjë veprim sindikal pasi Bordi shkeli marrëveshjen”, ka thënë Januzi.