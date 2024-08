Mini me një SUV për terrene të vështira

Mini nuk ka një fuoristradë, por kjo mund të ndryshojë.

Zëvendëspresidenti i Mini of the Americas, Michael Petyon, kohët e fundit tha se një Countryman për terrene të vështira mund të vijë së shpejti.

Nuk është një konfirmim i plotë, por sugjeron që Mini të paktën po mendon për një version për rrugë të vështira.

Nëse një i tillë realizohet, mund të mos jetë ai që prisni.

Në vend të diçkaje me kontroll të zbritjes nga kodra dhe goma të mëdha, një version me një distancë shtesë nga toka mund të jetë në rend të ditës.

Ndoshta një pamje nga Countryman All4 Uncharted Edition i vitit të kaluar?

Sido që të jetë rasti, në këtë pikë na mbetet vetëm të spekulojmë.

Ndryshe, modeli 2025 tani vjen standard me lëvizje me të gjitha rrotat dhe ka 241 kuaj fuqi nga motori bazë 2.0-litërsh me katër cilindra turbo.