Ministrat e jashtëm të Sirisë dhe Jordanisë diskutojnë mbi zhvillimet rajonale

Ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, dhe Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm jordanez, Ayman al-Safadi, diskutuan mbi punën e Këshillit të Lartë Koordinues të të dy vendeve dhe zhvillimet e fundit në rajon në një telefonatë të dielën, sipas një deklarate të lëshuar nga Ministria e Jashtme siriane, transmeton Anadolu.
Ata gjithashtu nënvizuan nevojën për të mbështetur përpjekjet që synojnë forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal.
Të dy ministrat theksuan gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të koordinimit dhe konsultimeve midis dy vendeve të tyre.