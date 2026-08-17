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Ministrat e jashtëm të Sirisë dhe Jordanisë diskutojnë mbi zhvillimet rajonale

Ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, dhe Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm jordanez, Ayman al-Safadi, diskutuan mbi punën e Këshillit të Lartë Koordinues të të dy vendeve dhe zhvillimet e fundit në rajon në një telefonatë të dielën, sipas një deklarate të lëshuar nga Ministria e Jashtme siriane, transmeton Anadolu.

Ata gjithashtu nënvizuan nevojën për të mbështetur përpjekjet që synojnë forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal.

Të dy ministrat theksuan gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të koordinimit dhe konsultimeve midis dy vendeve të tyre.

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