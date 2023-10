Ministrat e Mbrojtjes të NATO-s takohen sot, diskutojnë edhe për Kosovën

Ministrat e Mbrojtjes do të zhvillojnë sot një takim në selinë e NATO-s në Bruksel, me ç’rast do të diskutohet edhe për Kosovën.

Takimi do të drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Ministrat do të trajtojnë një gamë të gjerë çështjesh – si të mbështetet Ukraina, parandalimi dhe mbrojtja kolektive, misionet dhe operacionet e NATO-s në Kosovë dhe Irak”, tha Stoltenberg.

“Këtë mëngjes,” vuri në dukje shefi i NATO-s, “ne gjithashtu do të informohemi për sulmet e tmerrshme terroriste kundër Izraelit gjatë fundjavës nga Hamasi dhe do të informohemi nga ministri izraelit i mbrojtjes”.

Stoltenberg tha se aleanca ushtarake “me të vërtetë” vlerëson udhëheqjen amerikane për të gjitha këto çështje, por gjithashtu vuri në dukje se “aleatët evropianë dhe Kanadaja janë rritur me të vërtetë dhe po ofrojnë gjithashtu mbështetje thelbësore për Ukrainën”.