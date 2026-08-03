Ministri Eli Cohen: Izraeli duhet të marrë Gazën nën kontroll të plotë

Ministri i Energjisë i Izraelit, Eli Cohen, deklaroi se Izraeli, i cili aktualisht kontrollon 70 për qind të Gazës, duhet të marrë “kontroll të plotë” të enklavës palestineze.
Cohen theksoi gjithashtu se nuk ka asnjë marrëveshje për ndalimin e sulmeve mbi Gazën. Ai është lideri i radhës i lartë izraelit që shpreh rezistencë ndaj një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SHBA me Hamasin, e cila do të parashikonte çarmatimin e grupit.
Më herët, ministri i ekstremit të djathtë të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, e hodhi poshtë draftin e marrëveshjes duke e cilësuar si “të papranueshëm”.