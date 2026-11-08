Ministri i Brendshëm i Italisë thërret mbledhje për vlerësimin e kërcënimeve kibernetike

Ministri i Punëve të Brendshme i Italisë, Matteo Piantedosi, ka thirrur për të martën një mbledhje të Komitetit Kombëtar për Rendin dhe Sigurinë Publike, me qëllim vlerësimin e rreziqeve që lidhen me sulmet kibernetike dhe kërcënimet e reja ndaj sigurisë kibernetike, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia italiane e lajmeve ANSA, mbledhja, e planifikuar për 10 nëntor në selinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Romë, do të përqendrohet në vlerësimin e kërcënimeve të mundshme ndaj sigurisë publike që vijnë nga sulmet kibernetike.
Njoftimi u bë në një kohë kur shqetësimet për sigurinë kibernetike në Itali janë në rritje.
Dje, ministri i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, tha se kriminelët kibernetik kishin publikuar të dhënat e tij personale në “rrjetin e errët” dhe po kërkonin informacione të tjera për të dhe familjen e tij, duke i ekspozuar ata ndaj “kërcënimeve dhe intimidimit”.
Tajani e lidhi shënjestrimin e pretenduar me mbështetjen e Italisë për Ukrainën, ndërsa kryeministrja Giorgia Meloni shprehu solidaritetin me të, duke iu referuar aktiviteteve të “hakerëve pro-rusë”.
Edhe ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, dje ngriti shqetësime lidhur me rreziqet që paraqet lufta hibride. Ai paralajmëroi se kërcënimet, si keqpërdorimi i të dhënave personale dhe manipulimi i informacionit, vazhdojnë të nënvlerësohen, ndërsa u bëri thirrje autoriteteve që sigurinë e përgjithshme ta bëjnë prioritet kombëtar.