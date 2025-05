Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite në Spanjë për bisedime mbi Gazën

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan Al Saud, ka mbërritur në Spanjë për të marrë pjesë në bisedime rreth situatës në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.

Takimi në Madrid zhvillohet në kuadër të komitetit ministror të krijuar nga Samiti i Jashtëzakonshëm Arabo-Islamik, i mbajtur në nëntor 2023 në Arabinë Saudite me pjesëmarrjen e Ligës Arabe dhe Organizatës për Bashkëpunim Islamik.

Sipas Ministrisë së Jashtme saudite, bisedimet do të trajtojnë zhvillimet e fundit në Gazë dhe Bregun Perëndimor, përpjekjet ndërkombëtare për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të lehtësuar krizën humanitare në rajon.

Në agjendë është edhe përgatitja për një konferencë ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete, e cila do të mbahet në qershor në selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork dhe do të bashkëkryesohet nga Arabia Saudite dhe Franca. /mesazhi