Ministri i Jashtëm i Iranit i quan bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani me SHBA-në një “fillim të mirë”

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, i quajti bisedimet e së premtes me SHBA-në në Oman një “fillim të mirë”, duke thënë se ato “mund të kenë gjithashtu një vazhdim të mirë”, transmeton Anadolu.
Ai i bëri këto komente ndërsa fliste me gazetarët e medias shtetërore iraniane që e shoqëronin në Muscat, ku Irani dhe SHBA-ja rifilluan diplomacinë e tyre mbi programin bërthamor herët të premten.
Media shtetërore iraniane raportoi përfundimin e këtij raundi negociatash me SHBA-në në Muscat mbi programin bërthamor, me të dy delegacionet që do të kthehen në kryeqytetet e tyre përkatëse.
Në komentet e tij pas përfundimit të këtij raundi bisedimesh, Araghchi tha se ishte një “fillim i mirë dhe mund të ketë një vazhdim të mirë”, por theksoi se kjo varet nga pala tjetër dhe vendimet që do të merren në Teheran.
Ai shtoi se ekziston një “sfidë e rëndësishme” në rrugën e negociatave. Araghchi theksoi se përparësia e Iranit është të kapërcejë “atmosferën mbizotëruese të mosbesimit” dhe më pas të “arritur një kornizë të dakorduar për këto bisedime dhe çështjet në tryezë”.
Araghchi tha se të dyja palët, pas një periudhe prej tetë muajsh të trazuar që përfshinin një luftë, janë në një fazë ku do të fillojë një raund i ri dialogu.
“Mosbesimi i thellë që është grumbulluar gjatë kësaj periudhe, duke iu shtuar mosbesimit të mëparshëm, paraqet një sfidë të madhe për negociatat. Së pari, ne duhet ta kapërcejmë këtë atmosferë mosbesimi dhe më pas të hartojmë kornizën për një dialog të ri që, në parim, mund të sigurojë interesat e popullit iranian”, vuri në dukje ai.
Në bisedimet e së premtes, Araghchi tha se u ra dakord që ky proces të vazhdojë, që do të thotë se ata do të ritakohen në Muscat në një datë të mëvonshme.
“Nëse e njëjta qasje dhe perspektivë mbahet nga pala tjetër, ne mund të arrijmë një kornizë të dakorduar në seancat e ardhshme për këto bisedime dhe çështjet që diskutohen. Megjithatë, nuk dua të gjykoj para kohe”, tha ai.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, tha gjithashtu në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X se palët ranë dakord të vazhdojnë bisedimet.
“Ndërsa shpjeguan pikëpamjet dhe kërkesat e tyre, palët ranë dakord të vendosin për raundin tjetër të bisedimeve në konsultim me kryeqytetet”, shtoi ai.