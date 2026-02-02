Ministri i Jashtëm i Iranit: Jemi të gatshëm për negociata diplomatike

Irani është i gatshëm për negociata diplomatike, deklaroi sot ministri i Jashtëm i vendit, Abbas Araghchi, teksa tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit vazhdojnë të rriten, raporton Anadolu.
“Ne jemi gati për diplomaci, por edhe diplomacia ka parimet e veta. Shpresoj që së shpejti të shohim rezultate”, tha Araghchi gjatë një vizite në mauzoleun e Ajatollah Ruhollah Khomeinit, arkitektit të Revolucionit Iranian të vitit 1979.
“Armiqtë e Iranit, të cilët dështuan të arrijnë qëllimet e tyre”, qoftë përmes luftës 12-ditore të vitit të kaluar apo protestave të fundit, “tani janë kthyer te diplomacia”, shtoi ai.
“Po këto palë sot flasin për diplomaci, edhe pse Irani ka qenë gjithmonë i gatshëm për këtë opsion, me kusht që të ketë respekt të ndërsjellë dhe të merren parasysh interesat”, theksoi Araghchi.
Në qershor të vitit 2025, Izraeli, i mbështetur nga Washingtoni, nisi një sulm 12-ditor ndaj Iranit, duke goditur objektiva ushtarake dhe bërthamore, si dhe infrastrukturë civile, duke vrarë komandantë të lartë dhe shkencëtarë. Irani u kundërpërgjigj duke goditur me raketa dhe dronë objektiva ushtarake dhe të inteligjencës izraelite, përpara se SHBA-ja të shpallte armëpushim.
Deklaratat e Araghchit vijnë në një kohë tensioni të shtuar mes Iranit dhe SHBA-së, ndërsa raportohet se një flotë ushtarake amerikane i është drejtuar rajonit, siç ka njoftuar presidenti Donald Trump.
Trump konfirmoi se një “armadë” e madhe amerikane është nisur drejt rajonit, duke paralajmëruar Iranin të hyjë në negociata për programin e tij bërthamor ose të përballet me veprime të mundshme ushtarake.
Ditët e fundit është vërejtur një aktivitet intensiv diplomatik, me disa vende rajonale – përfshirë Turqinë – që kanë ndërhyrë për të ulur tensionet mes dy vendeve.