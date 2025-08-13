Ministri i Jashtëm i Sirisë do të vizitojë sot Turqinë

Ministri i Jashtëm i Sirisë, Asaad Hassan Al-Shaibani do të vizitojë Turqinë sot, njoftoi Ministria e Jashtme e Turqisë në një deklaratë zyrtare, transmeton Anadolu.
“Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë, Asaad Hassan Al-Shaibani do të vizitojë Turqinë më 13 gusht 2025”, tha ministria, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi axhendën.
Vizita vjen në mes të aktivitetit të vazhdueshëm diplomatik rajonal dhe diskutimeve të intensifikuara mbi çështjet e sigurisë, humanitare dhe politike që kanë të bëjnë me Sirinë dhe fqinjët e saj.