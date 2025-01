Ministri i Jashtëm i Turqisë dhe homologu i tij ukrainas diskutojnë situatën në Ukrainë dhe Siri

Ministri i Jashtëm i Ukrainës Andriy Sybiha zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Turqisë Hakan Fidan. Ndër temat e tjera, ata diskutuan për sigurinë në Detin e Zi, sipas postimit të Sybiha në X.

Sipas ministrit ukrainas, ai ka diskutuar me homologun e tij turk për axhendën dypalëshe, situatën në fushën e betejës, sigurinë në Detin e Zi, situatën në Siri dhe Lindjen e Mesme.

“Ne ramë dakord për përpjekjet e koordinuara për të forcuar më tej partneritetin tonë strategjik,” vuri në dukje Sybiha.

Vlen të theksohet se Turqia pretendon një qëndrim neutral në lidhje me luftën në Ukrainë. Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por nuk i ka ndërprerë lidhjet me Rusinë.

Për më tepër, ministri i Jashtëm i Turqisë ka bërë thirrje vazhdimisht për negociata dhe ka deklaruar nevojën për të kërkuar “alternativa” për t’i dhënë fund luftës.

Situata në Siri



Në fund të vitit, grupet çlirimtare siriane rrëzuan regjimin e Bashar al-Asad. Ish-diktatori iku në Rusi.

Pas rënies së regjimit të Asadit, Ukraina shprehu gatishmërinë e saj për të rivendosur marrëdhëniet diplomatike me Sirinë. Presidenti Volodymyr Zelenskyy kohët e fundit deklaroi se Ukraina do të ndihmojë në stabilizimin e situatës në Siri dhe do të sigurojë grurë për popullin sirian.

Ministri i Jashtëm ukrainas Andriy Sybiha vizitoi Sirinë në dhjetor. Në fakt, Ukraina ishte një nga vendet e para që kreu një vizitë të nivelit të lartë në Siri.