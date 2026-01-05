Ministri i Jashtëm i Turqisë: Evropianët duhet të garantojnë sigurinë e tyre

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, theksoi sot nevojën që evropianët të garantojnë sigurinë e tyre, duke e quajtur atë “një nevojë ekzistenciale”, transmeton Anadolu.
“Si evropianë, të gjithë jemi në të njëjtën anije. Garantimi i sigurisë së shtëpisë sonë është një domosdoshmëri ekzistenciale. Ne nuk mund t’ia delegojmë sigurinë tonë të tjerëve”, tha Fidan në fjalimin e tij në një konferencë të ambasadorëve në Lisbonë.
“Ne po përpiqemi të gjejmë rrugën tonë në një sistem që nuk ka garanci të mjaftueshme për të drejtuar ndryshimin në mënyrë të përgjegjshme”, tha ai, duke bërë thirrje të shmanget fatalizmi.
Ai tha se po rritet proteksionizmi dhe përdorimi i fuqisë së fortë, ndërsa mosmarrëveshjet po thellohen dhe vijat ndarëse mes paqes dhe luftës po bëhen gjithnjë e më të paqarta.
Fidan tha se kërcënimet tashmë shtrihen shumë përtej fushëbetejave tradicionale dhe se inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e reja po e riformësojnë natyrën e konfliktit.
Ai shtoi se ata që arrijnë të kombinojnë teknologjinë me strategjinë do të kenë një avantazh vendimtar.
Duke theksuar se Gaza është shndërruar në plagën e hapur të rajonit, Fidan tha se, ndërsa i afrohen fazës së dytë të armëpushimit të tetorit, Turqia është gati të marrë përgjegjësi në mekanizmat e qeverisjes dhe rindërtimit.
Duke nënvizuar se plani i paqes duhet të çojë përfundimisht në krijimin e një shteti sovran palestinez, ministri i Jashtëm tha se shkeljet e së drejtës ndërkombëtare janë përhapur nga Gaza në Liban, Siri, Iran e më tej.
“Kohët e fundit, kemi parë që kjo paqëndrueshmëri ka marrë një formë të re” tha Fidan. “Njohja e Somalilandit nga qeveria Netanyahu është një tjetër shfaqje e një strategjie që eksporton paqëndrueshmëri duke minuar integritetin territorial të vendeve të rajonit”, shtoi ai.
Duke vënë në dukje se ekziston një mundësi për të vendosur stabilitet në Siri përmes angazhimit konstruktiv, Fidan tha: “Një Siri e qëndrueshme dhe funksionale është thelbësore jo vetëm për paqen rajonale, por edhe për nxitjen e rimëkëmbjes socio-ekonomike dhe parandalimin e migracionit të parregullt. Edhe Evropa përfiton drejtpërdrejt nga këto rezultate”.
Fidan tha se, pavarësisht angazhimeve zyrtare të BE-së për bashkëpunim me aleatët joanëtarë të NATO-s, Turqia është përjashtuar prej kohësh nga mekanizmat e sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së. Arsyeja kryesore për këtë, tha ai, është se një numër i vogël shtetesh anëtare vendosin agjenda të ngushta kombëtare mbi interesat më të gjera strategjike të Evropës.
Me dinamizmin e saj demografik, potencialin ekonomik dhe kapacitetet e sigurisë, Turqia është aktor kyç që mund të përshpejtojë historinë e suksesit që i duhet Evropës, shtoi ai.