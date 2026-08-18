Ministri i Jashtëm turk bisedon me homologët e Katarit dhe Sirisë

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, zhvilloi telefonata të veçanta me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dhe ministrin e Jashtëm sirian, Asaad Hassan al-Shaibani, thanë burimet e Ministrisë së Jashtme, transmeton Anadolu.
Me Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Fidan ka diskutuar situatën në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa me Shaibani janë shqyrtuar zhvillimet e fundit në rajon, shtuan burimet.
Detaje të mëtejshme mbi bisedat nuk janë të disponueshme menjëherë.