Ministri i Jashtëm turk do të presë takim për Gazën në Stamboll të hënën

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, do të presë të hënën në Stamboll një takim për Gazën, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve, në takim pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Katarit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë – të njëjtat vende që u takuan me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, më 23 shtator, në margjina të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Në takim do të trajtohen zhvillimet e fundit lidhur me armëpushimin e 10 tetorit dhe situatën humanitare në Gaza.
Fidan pritet të dënojë përpjekjet e Izraelit për të krijuar pretekste për përfundimin e armëpushimit, duke theksuar se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbajë një qëndrim të vendosur ndaj veprimeve provokuese të Tel Avivit.
Ai do të nënvizojë gjithashtu rëndësinë e veprimit të koordinuar midis vendeve myslimane në mënyrë që armëpushimi të shndërrohet në paqe të qëndrueshme.
Fidan do të theksojë se ndihma humanitare që hyn aktualisht në Gaza është e pamjaftueshme dhe se Izraeli nuk ka përmbushur detyrimet e tij në këtë çështje kyç.
Duke theksuar se garantimi i furnizimit të pandërprerë të ndihmës së mjaftueshme humanitare për Gazën është një domosdoshmëri humanitare dhe ligjore, ai gjithashtu do të nënvizojë se duhet ushtruar presion mbi Izraelin për të përmbushur këto nevoja.
Fidan pritet të theksojë nevojën për zbatimin e shpejtë të rregullimeve që do t’u mundësonin palestinezëve të marrin përgjegjësinë për sigurinë dhe administrimin e Gazës, duke mbrojtur të drejtat e tyre legjitime dhe duke ruajtur vizionin e zgjidhjes me dy shtete.
Ai gjithashtu do të vërë në dukje rëndësinë e ruajtjes së konsultimeve dhe koordinimit të ngushtë për hapat që do të ndërmerren në kuadër të platformave të OKB-së, shtuan burimet.