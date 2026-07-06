Ministri italian i Mbrojtjes: Samiti i NATO-s në Ankara është projektuar për të dhënë rezultate të mira

Ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, deklaroi se “Samiti i NATO-s në Ankara është projektuar për të dhënë rezultate të mira”, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë italiane ANSA, Crosetto i bëri këto komente në një mesazh video të dërguar në një program, duke ofruar vlerësimin e tij për agjendën ndërkombëtare.
Lidhur me Samitin e NATO-s në Ankara që do të mbahet më 7-8 korrik, Crosetto theksoi: “Samiti i NATO-s në Ankara është projektuar për të dhënë rezultate të mira. Angazhimet do të përmbushen dhe secili vend po merr pjesë në samit duke përmbushur një pjesë të konsiderueshme të detyrimeve për të cilat është zotuar. Në këtë aspekt, nuk shoh më shumë probleme sesa përjetuam në samitin e fundit”.
Ministri italian vuri në dukje se ata do të ndjekin gjithashtu atë që thotë dhe bën Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, gjatë samitit.
Duke vënë në dukje se nuk sheh ndonjë problem për asnjërin vend në marrëdhëniet e tendosura midis Presidentit Trump dhe Kryeministres italiane, Giorgia Meloni në javët e fundit, Crosetto gjithashtu theksoi se marrëdhëniet me SHBA-në janë po aq “të shkëlqyera” sa ishin 1 ose 5 vjet më parë.
Ministri Crosetto deklaroi gjithashtu se nuk ka alternativë ndaj NATO-s.