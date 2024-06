Ministri iz’raelit i ekstremit të djathtë zotohet të qëndrojë kundër planit të ar’mëpushimit në Ga’za

Ministri i Financave i Izraelit, Bezalel Smotrich, kritikoi propozimin e armëpushimit të paraqitur nga presidenti amerikan Joe Biden, i cili parashikon të çojë në një fund të përhershëm të luftës në Gaza.

Smotrich tha se marrja e marrëveshjes do të “poshtëronte” Izraelin dhe do të përbënte një “dorëzim” ndaj shefit të Hamasit në Gaza, Yahya Sinwar .

“Nëse, Zoti na ruajt, qeveria vendos të miratojë këtë ofertë të dorëzimit, ne nuk do të jemi pjesë e saj dhe do të punojmë për të zëvendësuar udhëheqjen e dështuar me një të re,” tha ai, sipas gazetës izraelite Haaretz.

“I thashë kryeministrit: “Ne, së bashku me familjet e viktimave dhe shumicën e popullit të Izraelit, do të qëndrojmë pranë jush për një vendim dhe fitore. Por ne do të qëndrojmë kundër jush me gjithë forcën dhe agresionin nëse zgjidhni dorëzimin dhe humbjen’.