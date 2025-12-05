Ministria e Jashtme Palestineze përshëndet zgjatjen e mandatit të UNRWA-s

Ministria e Jashtme e Palestinës ka mirëpritur vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për të zgjeruar mandatin e UNRWA-s deri në qershor 2029.
Në një deklaratë, ministria vlerësoi vendet që votuan pro rezolutave që mbështesin Agjencinë e OKB-së për Refugjatët Palestinezë, duke e cilësuar këtë si një shenjë të qartë të mbështetjes ndërkombëtare për popullin palestinez.
Sipas deklaratës, ky vendim përfaqëson gjithashtu një refuzim të politikave “kolonizuese” të Izraelit dhe të agresionit të vazhdueshëm ndaj palestinezëve në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin.