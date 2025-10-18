Ministria e Shëndetësisë në Gaza përditëson numrin e viktimave

Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka njoftuar se trupat e 29 personave kanë mbërritur në spitalet e enklavës gjatë 48 orëve të fundit.
Në raportin e saj të përditshëm, ministria tha se mes tyre janë 23 trupa të gjetur, 2 persona që kanë ndërruar jetë nga plagët, dhe 4 të tjerë të vrarë si rezultat i një sulmi të drejtpërdrejtë izraelit. Po ashtu, janë raportuar 21 të plagosur në të njëjtën periudhë.
Ministria shtoi se 11 viktima të masakrës së familjes Abu Shaaban mbeten nën rrënoja dhe ende nuk janë përfshirë në statistika.
Siç është raportuar më herët, Izraeli vrau 11 anëtarë të familjes Abu Shaaban në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, në sulmin më vdekjeprurës që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Sipas të dhënave më të fundit, numri i përgjithshëm i viktimave në Gaza që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 68,116 të vrarë dhe 170,200 të plagosur. /mesazhi