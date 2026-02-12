Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ministrja e Brendshme e Portugalisë jep dorëheqje pas kritikave për menaxhimin e...

Ministrja e Brendshme e Portugalisë jep dorëheqje pas kritikave për menaxhimin e përmbytjeve

Maria Lucia Amaral

Ministrja e Brendshme e Portugalisë, Maria Lucia Amaral, ka dhënë dorëheqje pas kritikave për menaxhimin e situatës së krijuar pas përmbytjeve.

Në deklaratën e lëshuar nga Presidenca thuhet se Amaral “nuk kishte kushte personale dhe politike të nevojshme për të kryer detyrat e saj”.

Postin e saj do ta mbajë përkohësisht kryeministri, Luís Montenegro.

Qeveria e Montenegros është kritikuar ashpër për reagimin e saj ndaj stuhive dhe erërave të forta dyjavore nga të cilat vdiqën të paktën shtatë persona dhe shkaktuan dëme prej rreth 4 miliardë eurosh.

Portugalia është në gjendje të jashtëzakonshme deri në mesin e shkurtit për shkak të nivelit të lartë të reshjeve dhe përmbytjeve.

