Ministrja gjermane kritikon Trumpin për thirrjen për një president të ri ukrainas

Ministrja gjermane e Arsimit, Karin Prien, ka kritikuar presidentin amerikan, Donald Trump, për thirrjen e tij që Ukraina të ketë një president të ri, në mes të marrëveshjes së fundit mes SHBA-së dhe Rusisë për furnizimin me naftë dizel, transmeton Anadolu.
“Për disa litra naftë dizel. Çfarë falimentimi moral”, shkroi Prien në rrjetin social amerikan X, duke iu përgjigjur deklaratave të Trumpit.
Dje, Trump bëri thirrje që Ukraina të “ketë një president të ri”, duke akuzuar presidentin Volodymyr Zelenskyy se ka dështuar vazhdimisht të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.
“Unë sugjeroj që ata të zgjedhin një udhëheqës të ri që mund të arrijë një marrëveshje, sepse ai mund të kishte arritur shumë marrëveshje, por për disa arsye nuk e bën këtë”, tha Trump, duke kritikuar presidentin ukrainas.
Ndërkohë, Gjermania riafirmoi angazhimin e saj për sanksionet kundër Rusisë, pas një marrëveshjeje mes Trumpit dhe presidentit rus, Vladimir Putin, për furnizimin me naftë dizel.
Sipas mediave lokale, zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, deklaroi në Berlin se nafta dizel ruse nuk do të furnizojë Gjermaninë, pavarësisht marrëveshjes Trump-Putin.
“Qeveria gjermane qëndron e vendosur në vendimet e saj për sanksionet kundër Rusisë dhe po punon me partnerët e saj evropianë për sanksione të mëtejshme”, tha Kornelius.