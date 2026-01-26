Ministrja izraelite e quan “plan të keq” Bordin e Paqes të Trumpit dhe kërkon pushtimin e Gazës

Ministrja izraelite për Çështjet e Vendbanimeve, Orit Strock, ka kritikuar ashpër “Bordin e Paqes” të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke e cilësuar atë si një “plan të keq” dhe duke bërë thirrje që Izraeli të pushtojë Gazën.
Në një intervistë për radion e kolonëve Galey Israel, Strock deklaroi se ushtarët izraelitë nuk duhet të rrezikohen për, siç tha ajo, një nismë të gabuar. Ajo paralajmëroi se mund të largohet nga qeveria nëse ky plan ecën përpara.
“Ne nuk duhet të rrezikojmë jetën e ushtarëve tanë për këtë plan të keq dhe mund të detyrohem të largohem nga qeveria,” tha ajo.
Deklaratat e saj vijnë pak ditë pasi Trump nënshkroi aktin themelues të “Bordit të Paqes” gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, duke formalizuar një ide që ai kishte prezantuar më herët.
Strock vuri në pikëpyetje se kush do ta qeveriste Gazën nëse ushtria izraelite do të hynte dhe do ta pushtonte sërish territorin, duke thënë se një hap i tillë do të kishte kosto të larta.
“Nëse ushtria izraelite hyn dhe e pushton Gazën, kujt do t’ia dorëzojmë më pas? Autoritetit Palestinez? Këtë e bëmë në vitin 2005 dhe pamë rezultatin,” u shpreh ajo.
Duke bërë thirrje për kontroll të plotë izraelit, Strock tha se Izraeli duhet të mbetet autoriteti i vetëm në Gaza pas çarmatosjes së territorit dhe mposhtjes së Hamasit.
Faza e dytë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, e cila hyri në fuqi më 10 tetor, parashikon çarmatosjen e Hamasit dhe grupeve të tjera palestineze, tërheqje shtesë të ushtrisë izraelite dhe nisjen e rindërtimit.
Megjithatë, Strock tha se nuk mund ta imagjinojë asnjë ministër në kabinetin e sigurisë që të votojë për dërgimin e ushtarëve në Gaza, vetëm që territori t’i dorëzohet më pas një administrate palestineze teknike.
“Derisa të shoh që kryeministri Benjamin Netanyahu e ndal këtë drejtim, mund të vijë momenti të them ‘mjaft’,” tha ajo.
“Bordi i Paqes” u shpall nga Trump më 15 janar si pjesë e planit të tij më të gjerë për Gazën dhe më pas u miratua nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së në nëntor 2025. Sipas Shtëpisë së Bardhë, bordi drejtohet nga vetë Trump dhe mbështetet nga figura ndërkombëtare me përvojë në diplomaci, zhvillim dhe ekonomi.
Që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e mbi 71 mijë palestinezëve, shumica gra dhe fëmijë, si dhe plagosjen e mbi 171 mijë të tjerëve. Edhe pas armëpushimit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Izraeli ka vrarë 484 palestinezë dhe ka plagosur mbi 1,300 të tjerë. /mesazhi