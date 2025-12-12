Ministrja serbe: Deri në fund të vitit 2027 përfundon ndërlidhësi i gazit me Maqedoninë e Veriut

Ministrja e Minierave dhe Energjisë e Serbisë, Dubravka Gjedoviq Handanoviq, ka bërë të ditur se po finalizohen procedurat e nevojshme për lëshimin e lejeve për ndërtimin e ndërlidhësit të gazit midis Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, transmeton Anadolu.
Sipas ministres Gjedoviq Handanoviq, leja e ndërtimit duhet të lëshohet në mesin e vitit të ardhshëm, pas së cilës do të pasojë nisja e punimeve.
Njoftimi i ministres serbe erdhi pas një takimi me ministren e Energjisë së Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska dhe me grupin e përbashkët të punës të ngarkuar për realizimin e projektit.
Gjedoviq Handanoviq theksoi se parashikohet që drejtimi i ri i gazit të jetë 144 kilometra i gjatë, me një vlerë totale të vlerësuar në 153 milionë euro.
Mjetet e nevojshme, njoftoi ajo, tashmë janë planifikuar në buxhetin e Serbisë për vitin 2025.
Plani është që i gjithë projekti të përfundojë deri në fund të vitit 2027 dhe gazi të fillojë të rrjedhë nëpër ndërlidhësin në fillim të vitit 2028.