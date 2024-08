MINT merr vendim për caktim të marzhës së çmimit të derivateve

Ministrja e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, Rozeta Hajdari ka bërë të ditur se ka marrë vendim për caktimin e marzhës së çmimit të derivateve të naftës i cili hyn në fuqi nga 4 gushti dhe mbetët në fuqi 30 ditë.

Ajo ka thënë se këtë vendim e ka marrë bazuar në monitorimin e rregullt të tregut të produkteve të naftës, raportin e Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, lidhur me çmimet e shitjes me pakicë të produkteve të naftës, si dhe evidencën ditore të pranuar nga Dogana e Kosovës, lidhur me çmimet e furnizimit/importit të produkteve të naftës, është evidentuar mospërshtatje e çmimeve vendore në krahasim me lëvizjet e çmimeve në tregun botëror.

“Sipas këtij vendimi, marzha tregtare maksimale e lejuar e shitjes me shumicë është dy (2) euro centë për litër dhe marzha tregtare maksimale e lejuar e shitjes me pakicë është dymbëdhjetë (12) euro centë për litër. Llogaritja e marzhës tregtare maksimale e lejuar për shitje me shumicë dhe pakicë bëhet sipas nenit 4 paragrafi 1.1 dhe 1.2. të U/A Nr. 03/2022 Për Rregullimin e Çmimeve të Produkteve të Naftës dhe Karburanteve të Ripërtërishme dhe Masat e Tjera Mbrojtëse”, ka shkruar Hajdari ndër të tjera.