Misioni i parë hapësinor saudit nisët më 21 maj me astronautët e parë të Mbretërisë

Misioni i parë hapësinor i Arabisë Saudite është planifikuar të nisë më 21 maj, me astronautët e parë të Mbretërisë Ali al-Qarni dhe Rayyanah Barnawi – astronautja e parë femër muslimane arabe – në bord, konfirmoi të dielën Agjencia Saudite e Shtypit (SPA).

Dy astronautët do të udhëtojnë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, thuhet në raport.

Misioni saudit në hapësirë, i cili shënon një moment historik për Mbretërinë, do të nisë nga Shtetet e Bashkuara.

Operacionet Hapësinore të NASA-s në fillim të këtij muaji kishin thënë se misioni do të nisej jo më vonë se 21 maji pas vonesave.

Astronautët do të kryejnë 14 eksperimente shkencore pioniere në mikrogravitetin që do të ndihmojnë shkencëtarët dhe studiuesit të shpikin mënyra të reja për të ofruar kushte të përshtatshme për njerëzit për të eksploruar më tej hapësirën, raportoi SPA.

Astronautët do të kryejnë gjithashtu tre eksperimente të ndërgjegjësimit arsimor me 12,000 studentë sauditë përmes një transmetimi të drejtpërdrejtë.

Rezultatet pritet jo vetëm të avancojnë pozicionin global të Mbretërisë në eksplorimin e hapësirës, por gjithashtu të mbështesin qendrat kërkimore saudite dhe të kenë një ndikim shkencor në eksplorimin e ardhshëm të hapësirës.

Pasi të kryhet, misioni e vendos Mbretërinë si një nga vendet e pakta që do të ketë dy astronautë në të njëjtën kohë në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës.

Programi i astronautëve të Mbretërisë u nis në shtator 2022 dhe bie nën objektivat e Vizionit 2030 të Arabisë Saudite për të avancuar kërkimin në hapësirë, sipas SPA.

Programi është krijuar për të përgatitur astronautët dhe inxhinierët e ardhshëm për hapësirën përmes programeve cilësore arsimore dhe trajnuese, pjesëmarrjes në eksperimente shkencore, kërkime ndërkombëtare dhe misione të ardhshme të lidhura me hapësirën. /mesazhi

