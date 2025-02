Misioni vëzhgues i BE-së: Grenelli ndërhyri në zgjedhjet në Kosovës

Shefja e Misionit të Bashkimit Evropian për Vëzhgimin e Zgjedhjeve në Kosovë (EOM), Nathalie Loiseau, anëtare e Parlamentit Evropian, ka thënë deklarata e Richard Grenell disa ditë para zgjedhjeve në Kosovë që kritikoi kryeministrin Kurti, ka qenë ndërhyrje në zgjedhje dhe jo diplomatike.

Ajo poashtu ka kritikaur gjuhen negative të partisë në pushtet ndaj medias.

“Kemi vërejtur me brengosje gjuhën negative nga partia në pushtet ndaj medias. Transmetuesit kanë dhënë kohë të barabartë për të gjitha partitë. Transmetuesi publik ka mundur të kontribuojë më shumë me komunitetet. Fushata në komunat me shumicë serbe ishte më e përmbajtur se në komuna tjera. Kemi pasur ndërhyrje nga Grenelli që kritikoi kryeministrin Kurti, kjo mund të vlerësohet si diçka jodiplomatike”, ka thënë ajo, në një konferencë për media ku ka folur për procesin zgjedhor të 9 shkurtit.

Ajo ka thënë dita e zgjedhjeve ishte e qetë, por që sipas saj fazat kritike të procesit zgjedhor ende mbeten për tu përfunduar

“Dua të përgëzoj votuesit që morën pjesë në këto zgjedhje historike pas një mandati të plotë. Këto janë zgjedhjet e para pas ndryshimeve të ligjit në të cilin ka pasur rekomandime të BE-së. Në përgjithësi dita e zgjedhjeve ishte e qetë. Fazat kritike të procesit zgjedhor ende mbeten për tu përfunduar. Vështirësitë janë bërë të dukshme gjatë fazës së numërimit. KQZ-ja ka pasur sfida gjatë punësimit, trajnimit dhe prokurimit. Duhet të ketë transparencë të plotë për ato gjëra që nuk po shkojnë si duhet dhe pse”, ka thënë ajo.