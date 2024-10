Misteri i vdekjes – Fragment

Përpiquni ta imagjinoni botën pa vdekje… si do të dukej bota prej Ademit e deri me tani?! Krijesa palë-palë të grumbulluara mbi njëra tjetrën derisa asnjëra nuk vdes…

Njerëzit, kafshët, shpezët, insektet, bretkosat, brejtësit, krimbat etj. pa fund…

▪️Jeta duket si mbytje

Qenia e gjallë e do vetëm veten dhe e do momentin e vogël në të cilin jeton, dhe për këtë arsye e urren vdekjen, por vdekja i do të gjitha momentet, e do kohën dhe e do të ardhmen…

▪️Prandaj njerëzit bien në sitën e vdekjes dhe të tjerë ngrihen mbi mbetjet e tyre etj.

Vdekja është procesi i montimit që funksionon në të gjithë shiritin ekzistencial, duke e prerë atë në disa foto realiste, secila prej të cilave ka një jetëgjatësi të kufizuar.

Nga libri “Misteri i vdekjes”

Dr Mustafa Mahmud