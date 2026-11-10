“Mjekët pa Kufij”: Izraeli minon sistemin shëndetësor të Gazës

Izraeli ka dëmtuar rëndë sistemin shëndetësor të Gazës duke shënjestruar punonjësit mjekësorë dhe duke penguar hyrjen e furnizimeve mjekësore, tha sot Javid Abdelmoneim, presidenti i organizatës bamirëse mjekësore “Mjekët pa Kufij” (MSF), raporton Anadolu.
Abdelmoneim tha për Anadolu se sulmet dhe viktimat e vazhdueshme izraelite, përfshirë fëmijë, nuk pasqyrojnë ekzistencën e një armëpushimi efektiv në Rripin e Gazës.
“Izraeli na ka hequr autorizimin për të vepruar dhe po parandalon furnizimet mjekësore që të hyjnë në Gaza, duke përfshirë karriget me rrota, paterica dhe aparatet me ultratinguj, me arsyetimin se ato mund të përdoren për qëllime ushtarake”, tha ai.
Revokimi i lejeve të funksionimit për më shumë se 30 organizata joqeveritare ka çuar në mungesën e stafit ndërkombëtar dhe reduktim të shërbimeve shëndetësore, veçanërisht në Bregun Perëndimor të pushtuar, shtoi ai.
“Punonjësit shëndetësorë në Gaza janë vrarë, arrestuar dhe torturuar”, tha Abdelmoneim duke shtuar se Izraeli ka mbajtur një kirurg të MSF për më shumë se një vit pa akuza.
Presidenti i MSF-së paralajmëroi për përkeqësimin e kushteve të jetesës në Gaza mes mungesës së ujit të pastër dhe përhapjes së ujërave të zeza. Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë hapa konkretë për të mbështetur palestinezët dhe për të garantuar respektimin e ligjit ndërkombëtar.
Pavarësisht nga një marrëveshje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025, nevojat për strehim dhe rindërtim mbeten të gjera në Gaza mes shkeljeve të vazhdueshme dhe kufizimeve izraelite në hyrjen e materialeve të ndërtimit dhe furnizimeve me strehimore.