Në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis të Gazës, një mjek vullnetar nuk i mban dot lotët teksa flet për tmerrin që ka përjetuar gjatë misionit të tij atje.

Kirurgu torakal Ehab Massad thotë se është e pamundur të harrosh pamjet e fëmijëve të uritur, të tronditur dhe të plagosur.

“Pamjën e një fëmije që qëndron në derë i hutuar, sepse ka humbur të gjithë familjen nga një bombardim – nuk do ta harroj kurrë,” rrëfen ai me zë që i dridhet dhe sy të mbushur me lot.