Mjekët zbulojnë shkakun e fshehur të lodhjes së vazhdueshme

Edhe pse shumë njerëz i përmbahen një orari të rregullt gjumi dhe bëjnë gjithçka që munden për të përmirësuar cilësinë e gjumit të tyre, lodhja në mëngjes është ende shumë e zakonshme.
Ekspertët paralajmërojnë se në situata të tilla, është e nevojshme të merret në konsideratë mundësia e mungesës së vitaminave thelbësore, të cilat lejojnë funksionimin e duhur të qelizave, trurit dhe formimin e qelizave të kuqe të gjakut.
“Vitaminat thelbësore janë ato që trupi ka nevojë për të funksionuar normalisht, por ne duhet t’i marrim ato përmes ushqimit – që është opsioni më i mirë – ose përmes suplementeve”, thotë mjekja Dr. Marie Ramas për Parade. Nëse nuk ka mjaftueshëm prej tyre, trupi mund të fillojë të “mbetet prapa”.
Një vitaminë specifike shpesh lidhet me lodhjen e vazhdueshme – vitamina B12. Dr. Ramas thotë, “Niveli i ulët i vitaminës B12 mund të kontribuojë në problemet e kujtesës, luhatjet e humorit dhe lodhjen mendore.” Dr. Tatiana Echeverry, një mjeke, shton, “Mungesa e vitaminës B12 mund të shkaktojë lodhje sepse kjo vitaminë luan një rol në krijimin e energjisë qelizore. Pa mjaftueshëm vitaminë B12, trupi nuk mund t’i zbërthejë yndyrnat, proteinat ose karbohidratet në energji.”
“Është e rëndësishme të identifikohet dhe trajtohet shkaku specifik”
Mjeku Dr. Raj Dasgupta thekson gjithashtu rolin e saj në gjak. “Vitamina B12 ndihmon trupin të krijojë qeliza të reja të kuqe të gjakut”, shpjegon ai, duke paralajmëruar se mungesa e saj mund të çojë në anemi dhe transport të dobët të oksigjenit në inde.
Simptomat e mungesës së vitaminës B12 mund të ndryshojnë, varësisht nga ashpërsia, vëren Dr. Dasgupta. Sipas tij, “Shumica e njerëzve e përshkruajnë atë si lodhje të rëndë dhe të vazhdueshme që nuk është në përputhje me nivelin e aktivitetit të tyre”. Në raste më të rënda, mund të shfaqen çrregullime neurologjike dhe psikologjike.
Dr. Dasgupta paralajmëron: “Këto simptoma shpesh shkaktohen nga dëmtimi i sistemit nervor, i cili mund të bëhet i përhershëm nëse nuk trajtohet.” Një test i thjeshtë laboratorik mund të konfirmojë nivelet e vitaminës B12, si dhe çdo anomali në numërimin e qelizave të gjakut.
Megjithatë, shkaku i lodhjes nuk lidhet gjithmonë me vitaminën B12. Psikiatri Dr. Alex Dimitriu thekson: “Është e rëndësishme të kuptohet se shumica e njerëzve në botën moderne nuk kanë mungesë të vitaminës, përveç grupeve të caktuara.” Në praktikën klinike, stresi dhe mungesa e gjumit tregohen më shpesh si shkaqet kryesore të lodhjes.
Rekomandohet një qasje “ushqimi i pari”, ndërsa suplementet duhet të vendosen nga një mjek. “Është e rëndësishme të identifikohet dhe trajtohet shkaku specifik, në vend që të mbështetemi vetëm te suplementet”, përfundoi Dr. Dasgupta.