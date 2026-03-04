Mjeku amerikan me origjinë pakistaneze shëron të plagosurit në Gaza

Mjeku pakistanezo-amerikan, Aizad Dasti që shkoi në Gaza pasi sistemi i kujdesit shëndetësor u shemb pas sulmeve izraelite, po përpiqet të trajtojë palestinezët me burime të kufizuara në spitalin “Nasser” në Khan Younis, raporton Anadolu.
Dasti deklaroi se një fëmijë vdiq nga i ftohti ditën e tij të parë në spital dhe se situata humanitare po përkeqësohet çdo ditë në Gaza ku mijëra familje po përpiqen të mbijetojnë në tenda të improvizuara.
Ai thekson se sistemi i kujdesit shëndetësor ka nevojë urgjente për mbështetje. Mjeku Dasti vazhdon t’u shërbejë të sëmurëve dhe të plagosurve, pavarësisht të gjitha vështirësive në një rajon ku ka një mungesë serioze të furnizimeve mjekësore bazë dhe pajisjeve të ndërhyrjes emergjente.