Mjerim për ata që ikin nga ofensiva në qytetin e Gazës

Shumë palestinezë janë detyruar të largohen nga ofensiva e intensifikuar izraelite në qytetin e Gazës, duke ngritur çadra të improvizuara në kushte të mjerueshme në një zonë në perëndim të kampit të refugjatëve Nuseirat, në jug.
“Na kanë hedhur në rrugë si… ç’të them? Si qen? Ne nuk jemi si qentë. Qentë janë më mirë se ne,” tha për AP Mohammed Maarouf, 50 vjeç, duke qëndruar para çadrës së tij. Ai dhe familja e tij prej nëntë anëtarësh ishin zhvendosur më herët nga Beit Lahiya, në veri.
“Nuk kemi shtëpi. Jemi në rrugë,” shtoi ai.
Edhe Ahmad Saadeh, nga Beit Hanouni, tha për AP se palestinezët po vuajnë nga uria, sëmundjet dhe mungesa e strehimit në territorin e shkatërruar nga lufta, ku së fundmi u konfirmuan kushtet e urisë.
“Vuajmë nga shumë gjëra,” tha ai. “Vuajmë sepse fëmijët tanë janë të sëmurë.” /mesazhi