Modi i Indisë mbërrin në Shtëpinë e Bardhë për një vizitë shtetërore me Biden

Kryeministri indian Narendra Modi mbërriti të enjten në Shtëpinë e Bardhë për një vizitë shtetërore me presidentin amerikan Joe Biden, që pritej të ishte e mbushur me aktivitete të shumta.

Modi u prit me një ceremoni luksoze, i përshëndetur nga grupi muzikor i Korpusit të Marinës duke luajtur këngë mikpritëse ndërsa turmat e vizitorëve të Shtëpisë së Bardhë thërrisnin emrin e tij.

Por vizita në hije ishte nën vërshim të kritikave nga avokatët e të drejtave të njeriut që bëri që tre ligjvënës të shquar demokratë amerikanë të bojkotojnë fjalimin e tij të ardhshëm në Kongres. Demokratët progresivë Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib dhe Ilhan Omar kanë planifikuar të anashkalojnë ngjarjen.

Më vete, 70 demokratë nga Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati i shkruan një letër Biden për të diskutuar nevojën për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike në Indi ndërsa ai takohet me Modi këtë javë.

Kujtojmë se gjatë mandatit nëntëvjeçar të Modit, liria politike, fetare dhe liria e shtypit është përkeqësuar me të madhe në Indi. /mesazhi

This morning, joined by thousands of Indian-American attendees from across the United States, we welcomed Prime Minister Modi to the People’s House. pic.twitter.com/l3qcEJpUSi

— President Biden (@POTUS) June 23, 2023