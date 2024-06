Monolog pèr tè Dèrguarin a.s

Selam nga zemra Resulallahit t’i dèrgosh o Vizitues i Qabes!

Nè Medine kur tè shkon

Shumè selame tè Dashurit Muhamed i dèrgon

Thuj atij, tè dèrgon shumè selam

Njè besimtar qè pèr Ty shpirti i pèrmallon

Pèr ty Ditèn kèndon salavat

E natèn nè vetmi lutet e qanè

Pèr njè besimtar tè ngrat

n’Ditè tè Mahsherit qysh do tè takojè?

E selamin ishAllah na e pranon

Me premtim thuj, se do tè pasojmè

Me pendim qè zemrat dèlirèson

Me ashk tè flaktè pèr Dostin tonè

E pranè varrit tè Resulit kur kalon

Selam thuj shumè tè dergon

Njè vèlla i Ummetit tènd

Emrin e ka Musliman

Vetèm njè gjè thujè, muj me t’garantue

Se prej kur ka ditè me dallue

Rrugès tande kurr s’ka pritue

Fjalèn tande mè e lartèsue

Me aq sa ka mundè, me asht e rrasht

Dinin tonè thujè e ka dashtè

Nè zemer e mbanè njè flakadan

Me ndriçue krejtè dynjanè

Po çka tè bajmè thuj na tè ngratè

Xhynahqarè nè katèr antè

Po tutem shumè ja Resulallah

Se, sa dènime na kanè ardhè

Edhe pse rinia shumè janè me Ty

Ka hyr Ifriti nè çdo shtèpi

Nè çdo sokak e avli

Flakè tè madhe e stuhi

Halè nè sy Dinin tonè

Shumè dushman e jabanxhi

Na kanè msy konakun tonè

Dojnè me na zhdukè e me na zhbi

Po njè besè thuj ja Resulallah

Me zemèr e shpirt ta kem dhanè

Se kti’è Dini hyzmet naè

Deri n’frymè t’fundit do t’i bajmè

Andaj lutu pèr ne thuj n’kètè dynja

Faqebardhè e shehid tè dalim

Kur tè takojmè thuj ja NebijAllah

Fytyrè ndritun ta puthim ballin

Allahu me sa li ala Muhamed!

~ Mani*