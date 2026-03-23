Mos e anashkaloni zëvendësimin e këtij filtri – rrezikoni dëmtimin e motorit të makinës

Pyetja se sa zgjat një filtër vaji mund të tingëllojë e pazakontë, pasi është e zakonshme ta ndërroni atë sa herë që ndërrohet vaji i motorrit.Filtri nuk është i shtrenjtë dhe përfaqëson një mbrojtje të rëndësishme dhe të favorshme kundër defekteve potencialisht shumë të kushtueshme të motorit.
Edhe pse shoferët shpesh i kushtojnë më shumë vëmendje zgjedhjes së markës dhe llojit të vajit të motorit, nuk duhet të harrojmë se filtri luan një rol kyç në mbajtjen e vajit të pastër, kështu që është po aq e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje cilësisë dhe llojit të tij.
Filtra celuloze dhe sintetike
Ekzistojnë dy lloje themelore të filtrave të vajit: celulozë dhe sintetikë. Emrat i referohen materialit nga i cili është bërë elementi i filtrit.
Filtrat sintetikë kanë një jetëgjatësi më të madhe, janë më rezistentë ndaj bllokimit dhe mund të zgjasin 16,000 kilometra ose më shumë.Nga ana tjetër, filtrat e celulozës janë standard në shumicën e automjeteve të reja dhe të vjetra. Ato janë pothuajse po aq efektive sa filtrat sintetikë në heqjen e papastërtisë dhe janë më të përballueshme.
Megjithatë, efikasiteti i filtrave të celulozës zvogëlohet ndjeshëm ndërsa mbushen me papastërti. Ato janë gjithashtu të ndjeshme ndaj kimikateve, përkeqësimit nga mosha dhe dëmtimit nga lagështia. Për këtë arsye, filtrat e celulozës duhet të zëvendësohen jo më vonë se 8,000 kilometra.
Teknikisht, motori mund të zgjasë më shumë, por lind pyetja pse të rrezikohet funksionimi i tij i duhur për një pjesë që në shumicën e rasteve kushton më pak se dhjetë euro. Ndërrimi i vajit dhe filtrit është gjithmonë më i lirë se riparimi ose zëvendësimi i motorit.
Po sikur filtri të mos zëvendësohet?
Filtri i vajit është një material i konsumueshëm, njësoj si vetë vaji. Injorimi i tij mund të çojë në kosto të larta në planin afatgjatë. Dihet që vaji lubrifikon, ftoh dhe thith papastërtitë, prandaj konsumohet dhe ndotet me kalimin e kohës.
Kjo është arsyeja pse rekomandohet të ndërroni vajin një herë në vit ose çdo 8,000 deri në 16,000 kilometra, varësisht nëse motori juaj përdor vaj konvencional, gjysmë sintetik ose plotësisht sintetik.Por pavarësisht llojit, vaji nuk mund ta kryejë punën e tij për një kohë të gjatë pa filtrin e duhur. Përdorimi i vajit të gabuar nuk do ta prishë domosdoshmërisht motorin tuaj, por neglizhenca e ndërrimit të filtrit mund të ketë pasoja serioze afatgjata.
Përveç ndotjes së vajit të ri, filtri i vjetër do të bllokohet me kalimin e kohës, gjë që mund të kufizojë presionin e vajit. Edhe pse valvula brenda filtrit siguron që motori të mos mbetet pa vaj nëse bllokohet, kjo do të thotë që vaji do të arrijë në motor pa u filtruar më parë.
Kur kjo ndodh, vaji i ndotur do të qarkullojë nëpër motor, së bashku me të gjitha papastërtitë që filtri duhej të bllokonte. Një vaj i tillë rrit ndjeshëm rrezikun e dëmtimit të motorit për shkak të rritjes së fërkimit ose mbinxehjes së mundshme.
Shkurt, duke pasur parasysh koston e ulët të filtrave, është mirë që ato të ndërrohen me çdo ndërrim vaji. Edhe pse teknikisht është e mundur të ndërrohet vetëm filtri pa ndërruar vajin, kryerja e të dyja detyrave në të njëjtën kohë është opsioni më i mirë për shëndetin e motorrit dhe portofolin tuaj.