“Mos humb 86.390 sekonda për 10 sekonda zemërim”

Nëse keni 86.400 dollarë dhe dikush ju vjedh 10 dollarë, a do ta ndiqnit duke mbajtur në dorë 86.390 dollarë, apo do ta linit dhe do të vazhdonit rrugën tuaj?
Të gjithë studentët u përgjigjën:
Sigurisht që do ta linim dhe do të vazhdonim me 86.390 dollarë.
Ai vazhdoi:
Në realitet, shumica e njerëzve bëjnë pikërisht të kundërtën dhe humbasin 86.390 dollarë për shkak të 10 dollarëve!
Studentët thanë:
Kjo është e pamundur! Si dhe kush e bën një gjë të tillë?
Ai u përgjigj:
86.400 është numri i sekondave në një ditë. Për një fjalë të bezdisshme që dikush ju thotë, ose për një situatë që ju zemëron për 10 sekonda, ju vazhdoni të mendoni për të gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës. Kështu, 10 sekonda ju bëjnë të humbni 86.390 sekondat e mbetura.
Prandaj, mos lejoni që një situatë apo një fjalë negative t’ju zbrazë energjinë, t’ju pushtojë mendjen dhe t’ju dekurajojë për pjesën tjetër të ditës.