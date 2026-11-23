Sulmi ndaj luftanijes ruse në Libi e ka futur Tiranën në një vorbull të rrezikshme
Një sulm me dronë detarë ndaj një anijeje ruse të ankoruar në bazën detare të Bengazit, në Libinë Lindore, ka hapur një debat të ri mbi përfshirjen e mundshme të Shqipërisë në operacionet ushtarake të Kievit kundër objektivave ruse në Mesdhe.
Sipas dy zyrtarëve të Ushtrisë Kombëtare Libiane (LNA), të cituar nga Associated Press, dronët u nisën nga një bazë e kontrolluar nga forcat ukrainase në Libinë Perëndimore, territor që administrohet nga Qeveria e Unitetit Kombëtar, e njohur nga OKB-ja.
Por një tjetër version ka dalë në qarkullim menjëherë pas incidentit. Clash Report, një platformë informimi me ndjekje të konsiderueshme në rrjetin X, duke iu referuar burimeve të rezervuara, pretendoi se dronët ukrainas nuk ishin nisur nga Libia Perëndimore, por nga Shqipëria.
Sipas këtij pretendimi, versioni për Libinë mund të ishte një përpjekje për të larguar vëmendjen nga vendi real i nisjes së operacionit. Ky pretendim, i cili deri më tani nuk është shoqëruar me prova publike që ta konfirmojnë, është veçanërisht i ndjeshëm për Shqipërinë.
Vendi ynë është anëtar i NATO-s, ndërsa përdorimi i territorit të tij për operacione që synojnë objektiva ushtarake ruse do ta vendoste Tiranën në një pozitë delikate gjeopolitike dhe diplomatike.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, ka reaguar duke i ka cilësuar këto pretendime si të pavërteta, duke theksuar se Shqipëria nuk ka pasur asnjë përfshirje në këtë ngjarje dhe se as territori shqiptar nuk është përdorur për një operacion të tillë
Nga ana tjetër, presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, ka nxituar të marrë autorësinë e sulmit. GJithsesi, mbetet jetike zbardhja e plotë të mënyrës se si janë organizuar operacionet, nga cilat baza janë nisur mjetet sulmuese dhe nëse janë përdorur territore apo infrastrukturë të vendeve të treta.
Sepse nëse vendi ynë është përdorur vërtet, drejtpërdrejt apo tërthorazi, si trampolinë për sulme ukrainase ndaj bazave ose mjeteve ushtarake ruse në Mesdhe, atëherë kemi të bëjmë me një zhvillim që shkon shumë përtej një bashkëpunimi të zakonshëm me Ukrainën.
Shqipëria mund të shndërrohet në një pikë të përfshirë në një konflikt ku palët kanë kapacitete dhe interesa shumë më të mëdha se ato të Tiranës.
Anëtarësimi në NATO është garanci e rëndësishme për sigurinë e vendit, por nuk duhet interpretuar si licencë për të ndërmarrë angazhime të paqarta apo për të ekspozuar territorin shqiptar ndaj kundërpërgjigjeve të mundshme.
Aq më tepër kur bëhet fjalë për një konflikt me Rusinë, ku çdo lëvizje mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Prandaj, qeveria shqiptare dhe kryeministri Edi Rama duhet të japin transparencë të plotë.
A është përdorur territori shqiptar për nisjen e dronëve ukrainas, në mos këtë herë në raste të tjerta? A ka pasur marrëveshje, autorizime apo bashkëpunim operacional me Kievin për këtë qëllim? A është informuar NATO për ndonjë angazhim të tillë dhe çfarë masash janë marrë për të garantuar sigurinë e vendit?
Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e një loje gjeopolitike me pasoja potencialisht të rënda pa dijeninë e qytetarëve dhe pa një shpjegim të qartë institucional.
Nëse pretendimet janë të pavërteta, qeveria duhet t’i përgënjeshtrojë me fakte. Nëse kanë bazë, publiku meriton të dijë se kush e ka marrë këtë vendim dhe mbi çfarë vlerësimi të interesit kombëtar.
Në fund të fundit, pyetja nuk është nëse Shqipëria duhet të mbështesë Ukrainën, por nëse kjo mbështetje po e ekspozon vendin ndaj një rreziku që mund të shmangej. Mos vallë Shqipëria po kafshon më shumë se ç’mund të konsumojë? /tesheshi.com/