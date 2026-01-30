Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Moska regjistron reshjet më të dendura të borës në më shumë se...

Moska regjistron reshjet më të dendura të borës në më shumë se 200 vjet

Kryeqyteti i Rusisë, Moska, këtë muaj ka parë reshjet më të mëdha të dëborës në më shumë se 200 vjet, thanë të enjten meteorologët e Universitetit Shtetëror të Moskës.

Imazhet nga qyteti me rreth 13 milionë banorë treguan banorët që përpiqeshin të kalonin nëpër grumbuj të dendur dëbore në rrugët e lagjes së tij qendrore, shkruajnë mediat e huaja.

Trenat e udhëtarëve në zonën e Moskës u vonuan dhe makinat mbetën të bllokuara në trafik të gjatë të enjten në mbrëmje.

“Janari ishte një muaj i ftohtë dhe me dëborë të pazakontë në Moskë”, tha universiteti në mediat sociale.

“Deri më 29 janar, Observatori Meteorologjik i Universitetit Shtetëror të Moskës kishte regjistruar pothuajse 92 mm reshje, që është tashmë vlera më e lartë në 203 vitet e fundit”, shtoi ai.

Grumbullat e borës në tokë arritën deri në 60 centimetra (24 inç) në disa pjesë të kryeqytetit të enjten.

Më parë këtë muaj, rajoni i Kamchatka-s në lindje të largët të Rusisë shpalli një gjendje emergjence për shkak të një stuhie masive dëbore që e la qytetin e saj kryesor pjesërisht të paralizuar.Imazhet, të qarkulluara gjerësisht në internet, treguan grumbuj të mëdhenj dëbore që arrinin deri në katin e dytë të ndërtesave dhe njerëz që gërmonin nëpër rrugë ndërsa bora mbulonte makinat në të dyja anët.

