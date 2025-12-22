Moska skeptike ndaj ndryshimeve në planin e paqes, Putin shpreh gatishmëri për dialog me Macron

Këshilltari kryesor i presidentit rus për politikën e jashtme, Yury Ushakov, deklaroi të dielën se ndryshimet e kërkuara nga Ukraina dhe aleatët e saj evropianë në kornizën e planit të propozuar nga SHBA-ja nuk po përmirësojnë perspektivat për paqe.
Ushakov tha se i dërguari rus Kirill Dmitriev pritet të kthehet të hënën në Moskë dhe t’i raportojë presidentit Vladimir Putin për rezultatet e bisedimeve. “Pas kësaj, ne do të formulojmë qëndrimin me të cilin do të vazhdojmë, përfshirë kontaktet me amerikanët,” tha ai.
Rusia, e cila nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, e sheh Evropën si “pro-luftë” dhe pretendon se përfshirja e saj në bisedime vetëm sa i pengon ato.
Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Putin është i gatshëm të zhvillojë bisedime me presidentin francez Emmanuel Macron, pasi ky i fundit deklaroi se Evropa duhet të angazhohet drejtpërdrejt me liderin rus për t’i dhënë fund luftës. Zyra e Macron e përshëndeti këtë deklaratë dhe tha se do të vendosë së shpejti për hapat e ardhshëm.
Presidenti amerikan Donald Trump muajin e kaluar prezantoi një plan fillestar me 28 pika për përfundimin e luftës, i cili u kritikua nga liderët evropianë si i afërt me kërkesat e Kremlinit. Më pas, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy bëri të ditur se Ukraina dhe aleatët e saj evropianë kanë propozuar një plan alternativ me 20 pika, të bazuar në iniciativën amerikane.
Një nga pengesat kryesore në bisedime mbetet kërkesa e Rusisë për të mbajtur territoret që ka pushtuar në Ukrainë. Zelenskyy i ka cilësuar bisedimet si “konstruktive” dhe ka thënë se ato po ecin me ritëm të shpejtë, por ka paralajmëruar se shumë varet nga gatishmëria reale e Rusisë për t’i dhënë fund luftës.
Ai gjithashtu e quajti këtë javë “historike” për Ukrainën, duke falënderuar Evropën për zotimin e 100 miliardë dollarëve ndihmë financiare për dy vitet e ardhshme. /mesazhi