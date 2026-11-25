Lëvizje që paralajmërojnë një furtunë që po gatuajnë serbët me sivëllezërit e tyre në Lindjen e Mesme
Pronarët e kompanisë private të inteligjencës izraelite “Black Cube”, të cilën disa e quajnë edhe një Mossad privat, ishin sot në Banja Luka, kryeqendrën e serbëve të Bosnjës, aty ku po gatuhet një tjetër konflikt ballkanik nga ata që konsiderohen izraelitët e rajonit, serbët.
Siç raportohet, drejtuesit e kësaj kompanie zhvilluan takime me zyrtarë të Republika Srpska gjatë qëndrimit të tyre në Banja Luka, por detajet e bisedave të tyre nuk janë publikuar ende, as nuk dihet se cilat tema specifike ishin në fokus të takimit.
Sipas informacionit të publikuar nga Istraga.ba, përfaqësuesit e “Black Cube” u larguan nga Banja Luka me një aeroplan privat sonte, nga ku fluturuan për në Tel Aviv.
“Black Cube” është një kompani private e inteligjencës izraelite e njohur për angazhimin e saj në mbledhjen e informacionit dhe kryerjen e aktiviteteve hetimore konfidenciale për klientë të ndryshëm. Kthimi i tyre në Banja Luka, si dhe takimet me përfaqësuesit e autoriteteve të Republika Srspak, tërhoqën vëmendjen për shkak të faktit se kjo është tashmë vizita e tretë gjatë këtij viti.
Deri më tani, nuk ka informacion zyrtar në lidhje me arsyen e mbërritjes së tyre, përmbajtjen e takimeve të mbajtura ose ndonjë marrëveshje të arritur me atë rast. /tesheshi